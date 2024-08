I sondaggi di Massimo Bagnato a "Zelig Off" 2010

Chi ricorda Massimo Bagnato e i suoi sondaggi surreali nel 2010? In quell'anno il comico romano era protagonista durante una delle puntate di "Zelig Off", lo show spin-off del classico "Zelig" condotto da Teresa Mannino e Federico Basso. Come di consueto, sul palco Bagnato chiede alla platea quanti spettatori avessero sentito la sua mancanza e più volte chiede di alzare il braccio per esprimere il proprio assenso, per poi irretire il pubblico con una serie di domande a bruciapelo. Lo sketch prosegue con Bagnato che intona l'inizio di alcune note canzoni fino a "Can't Take My Eyes Off You" di Gloria Gaynor.