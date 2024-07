Massimo Bagnato canta "Giochi proibiti" a "Zelig" 2012

L'esordio di Massimo Bagnato come attore comico risale ai primi anni Novanta con spettacoli in cui si diverte a imitare personaggi celebri come Renato Zero, Gianni Morandi o Al Bano. Nel 2009 fa il suo debutto sul palco di "Zelig", ma non tutti forse ricordano che undici anni prima l'artista aveva partecipato come concorrente a "Sarabanda", popolare quiz musicale di Italia 1 condotto da Enrico Papi.