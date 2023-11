Martina Colombari appena eletta Miss Italia 1991 al "Maurizio Costanzo Show"

Invitata a pochi giorni dalla sua elezione a Miss Italia, Martina Colombari appena 16enne nel 1991 è ospite al "Maurizio Costanzo Show". In studio la modella e attrice di Riccione ha raccontato: "Ricevere lo scettro dall'attore Alain Delon, presidente della giuria, non mi ha fatto alcun effetto. Diverso sarebbe stato se a consegnarlo ci fosse stato suo figlio".

Stupito Maurizio Costanzo ha chiesto alla neo Miss Italia chi era solita andare a vedere al cinema. "Richard Gere" ha risposto Martina Colombari confidando al conduttore di "non avere sogni nel cassetto per il futuro al momento e di essere contenta per il traguardo raggiunto ma senza isterismi". In conclusione la giovane ha salutato il pubblico sfilando sulla passerella del programma.