Lo speed date di Marta e Gianluca con Christian De Sica e Michelle Hunziker a "Zelig Event" 2016

"Zelig Event" è stata una delle edizioni della popolare trasmissione andata in onda del 2016. La trasmissione partì 1º dicembre 2016 e andò in onda per quattro puntate condotte da Michelle Hunziker e Christian De Sica presso la "Zelig Arena" di via Crescenzago, a Milano. Moltissimi i comici ad alternarsi sul palco di quella stagione, in cui si voleva celebrare la storia del programma ideato da Gino e Michele.