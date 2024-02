Marco della Noce è Larsen, il fonico di "Zelig - Facciamo Cabaret" 1998

Vi ricordate di Larsen in versione fonico a "Zelig - Facciamo Cabaret" nel 1998? Si trattava di uno dei personaggi cult interpretati da Marco Della Noce nello show cabarettistico ideato da Gino e Michele.

In realtà, il comico, nato a Milano il 23 gennaio 1958, negli anni ha dato vita a tantissimi personaggi iconici: dallo chef transalpino stellato Olivier Saclà fino a Oriano Ferrari.

Quest'ultimo, forse il più famoso, era un meccanico della casa automobilistica di Maranello, noto non solo per storpiare il cognome di Claudio Bisio in Brosio, ma anche per giocare scherzi al pilota di punta della sua scuderia: Sochmacher, chiaramente ispirato all'ex campione ferrarista Michael Schumacher.