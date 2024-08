Marco Della Noce presenta le novità della Ferrari a "Zelig Circus" 2005

Ha iniziato la carriera facendo cabaret e ha lavorato sia in televisione che in radio. In tv lo abbiamo visto a "Drive In" e al "Maurizio Costanzo Show". Negli anni '90 ha lavorato con la Gialappa's Band a "Mai dire Gol" e con Serena Dandini ne "L'ottavo nano". Nel 2014, ha fatto parte anche del cast di "Striscia la Notizia" vestendo i panni di Capitan Ventosa, paladino dei cittadini che nelle vesti di inviato del tg satirico denuncia i problemi e i disagi della popolazione.