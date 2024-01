Marco Della Noce nei panni dello chef Olivier Saclà a "Zelig Circus" 2004

"Et voilà..il menù è servito". Nel 2004 sul palco di "Zelig Circus" Marco Della Noce delizia il pubblico vestendo i panni di Olivier Saclà, stellato chef transalpino. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, conduttori di quell'edizione dello show comico di Canale 5, intervistano Saclà che dispensa ricette di cucina in un linguaggio a metà tra l'italiano, il francese e il dialetto milanese. Lo chef svela piatti indicati per la colazione come i cornetti conditi da crema pasticcera e mortadella col pistacchio oppure la cassoeula lombarda con un goccio di succo d'arancia.

Oltre a Oliver Saclà Marco Della Noce ha dato vita ad altri personaggi apprezzati dal pubblico di "Zelig" come Oriano Ferrari, meccanico della casa automobilista di Maranello. Ferrari storpia il cognome di Claudio Bisio in Brosio e si diverte a fare scherzi al pilota Sochmacher, ispirato all'ex campione ferrarista Micheal Schumacher. Per anni nel cast di "Zelig", tra il 2013 e il 2014 Della Noce ha sostituito Luca Cassol nel ruolo di Capitan Ventosa all'interno del tg satirico "Striscia la Notizia" prima di lasciare il posto all'attuale inviato, Fabrizio Fontana. Rivediamo la gag di Marco Della Noce nei panni dello chef francese Olivier Saclà a "Zelig Circus" 2004.