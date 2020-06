Marco Columbro compie 70 anni: rivediamolo a "La Grande Avventura"

Marco Columbro compie 70 anni. Per svariati anni l'attore e conduttore tv, nato a Viareggio il 28 giugno 1950, è stato uno dei volti celebri di Mediaset. Negli anni 90, lo ricordiamo al fianco di Lorella Cuccarini con la quale ha condotto diverse edizioni di alcuni varietà, come per esempio quelle di "Paperissima" e "Buona Domenica". Indimenticabile per i più piccini la serie televisiva "Caro Maestro", andata in onda su Canale 5.

Nel corso della sua carriera, Columbro ha vinto 13 Telegatti. Negli anni 2000 la sua carriera ha subito una battuta d'arresto anche a causa di un aneurisma cerebrale. In occasione dei suoi 70 anni rivediamolo a "La Grande Avventura" mentre racconta del suo provino per la televisione.