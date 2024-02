Marcella Bella canta "Pensa per te" a Popcorn 1981

Vi ricordate Marcella Bella sul palco di "Popcorn"? Nel 1981 la cantante si esibiva sulle note del brano "Pensa per te" che ha riscosso un notevole successo al Festival di Sanremo dello stesso anno. Scritto da Gianni Bella, suo fratello, e da Giancarlo Bigazzi il testo inizialmente non soddisfò la cantante, che lo indicò in seguito come tra i meno riusciti della sua carriera.

In una recente intervista, Marcella Bella ha ricordato i suoi inizi e quell'accento siciliano che la contraddistingueva e che poi sparì grazie ai consigli di Mike Bongiorno che la indirizzò verso gli studi di dizione. Il 10 novembre 2023 pubblica il singolo "Tacchi a Spillo", scritto da Senatore Cirenga e Lorenzo Vizzini, che anticipa l'uscita del nuovo album, "Etnea".