Mara Maionchi fa una sorpresa a Pino dei Palazzi a "Zelig" 2011

Discografica di successo, in carriera ha scoperto talenti importanti come Tiziano Ferro e Gianna Nannini

Vi ricordate Mara Maionchi a "Zelig"? Era il 2011 e la discografica calcò il palcoscenico della trasmissione di Gino e Michele per fare una sorpresa a Pino dei Palazzi, il "filosofo metropolitano" interpretato da Giancarlo Kalabrugovic.

Discografica di successo, ha scoperto talenti importanti come Tiziano Ferro e Gianna Nannini, quindi è entrata a far parte del mondo della televisione: prima come giudice a "X Factor", nel 2008, poi in tante altre trasmissioni televisive di successo.

"Quando ho iniziato a fare il talent show, con Morgan e Simona Ventura, non mi conosceva nemmeno il mio vicino di casa", ha raccontato a "Matrix" la discografica a proposito dei suoi esordi. "Io ho cercato di non farmi pestare i piedi".