Mal canta "Let it be love" a Popcorn 1981

Vi ricordate l'ultimo successo di Mal "Let it be love”? Nel 1981 il cantante britannico si esibiva sul palco di Popcorn con questo brano. La carriera da cantante inizia negli anni sessanta sotto lo pseudonimo di Mal Ryder. In Italia arriva alla fine del 1965 al Piper di Roma, dove si esibiscono anche altri artisti come Patty Pravo.

Nel 1977 ottiene un successo ancora più grande con Furia, sigla dell'omonima serie di telefilm con protagonista il "cavallo del West". Un'etichetta quella di cantante per bambini che non riuscirà mai a scrollarsi di dosso tanto che lo stesso Mal annuncerà qualche anno dopo che "Furia gli ha rovinato la vita".