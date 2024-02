Mago Forest e Paolo Brosio giocano a carte a "Zelig - Facciamo cabaret" 1997

Per eseguire un numero, l'illusionista si avvale spesso dell'ausilio di volontari: lo sa bene il Mago Forest che in una puntata del 1997 di "Zelig - Facciamo cabret" arruolava il giornalista Paolo Brosio per un gioco con le carte. Insieme al conduttore Claudio Bisio, al timone dello show comico di Italia 1 affiancato da Antonella Elia, Mr. Forest chiama Brosio a pescare dal mazzo, quindi invita il pubblico a girarsi dall'altra parte salvo poi ammettere che è il mago che deve voltarsi mentre viene svelata la carta.



"Chechi Juri, Juri Chechi" è il motto dell'illusionista che apre ufficialmente il numero. A quel punto Forest mostra il mazzo sopra un acquario chiedendo al "piranha" che vi abita di indovinare la carta scelta da Brosio. Ma qualcosa non va per il verso giusto e il numero magico "naufraga".

Per anni nel cast di "Zelig", nel 2001 Mr. Forest, il cui vero nome è Michele Foresta, approda alla conduzione di "Mai dire domenica", lo show della Gialappa's Band basato sul celebre "Mai dire Gol" che negli anni novanta si è affermata come trasmissione cult di Italia 1 per la capacità di unire il calcio con la comicità. Nel 2023 l'illusionista partecipa al programma di Canale 5 "Michelle Hunziker & Friends" condotto da Michelle Hunziker, per anni al timone di "Zelig". Rivediamo la gag di Mago Forest con Paolo Brosio sul palco di "Zelig - Facciamo cabaret" 1997.