Mago Forest e il gioco delle manette a "Zelig - Facciamo Cabaret" 1997

Vi ricordate il Mago Forest a "Zelig - Facciamo Cabaret" nel 1997? Il giovane mago, presentato da Claudio Bisio, fa il suo ingresso sul palco dello show in abito rosso e si esibisce subito in un "numero un po' coreografico". Il titolo dello spettacolo è "Cos'ha David Copperfield che io non ho" scherza il comico tirando fuori delle manette.

Una volta ammanettato, il Mago Forest prosegue: "Come sapete il grande Houdini riusciva a liberarsi da qualsiasi catena e imprigionamento. Oggi io proverò a fare lo stesso in meno tempo e sotto la doccia, perché non so nuotare. Parti pure con il conto alla rovescia di 10 secondi" dice a Claudio Bisio chiedendogli una musica di sottofondo.