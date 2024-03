Cinque anni fa moriva Luke Perry, come si raccontava a "Target" 1994

Vi ricordate Luke Perry nei panni di Dylan della serie "Beverly Hills 90210"? L'attore, scomparso il 4 marzo di cinque anni fa all'età di 52 anni, nel 1994 si raccontava a "Target": "Ecco è questa la cosa più difficile dopo tanto tempo, non dover creare più il personaggio visto che tutti gli elementi sono già definiti. Devo solo fargli vivere nuove esperienze e vedere come cambia la realtà in cui si muove".

"Le battaglie più dure sono con chi scrive le sceneggiature e le battute del personaggio - prosegue Luke Perry - vorrei che apparisse diverso, più competitivo, più forte e realistico di come viene dipinto". E sul suo privato l'attore ha aggiunto: "Sono una persona schiva, non esco molto, in generale mi piace stare a casa con mia moglie, tengo separata la mia vita privata dal lavoro".