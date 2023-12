Luciana Littizzetto esordisce con il personaggio Mirella a "Zelig - Facciamo cabaret" 1997

Per la prima volta sul palco di "Zelig - Facciamo cabaret", nel 1997 Luciana Littizzetto esordisce con il personaggio Mirella. "Questa è una banda di suini. Io non ne posso più, basta con questa con questa sarabanda di inguini che ci sono continuamente su questo palco. Anche lei, guardi che peloso che è" esordisce l'attrice riferendosi al presentatore da Claudio Bisio.

"Ma perché non mettete almeno un'orchestrina con il Maestro Pregadio per dire, no? Io lavoro nella mia parrocchia che si chiama Santa Maria quella vergine, e siamo un gruppo di sole ragazze - prosegue la comica Luciana Littizzetto - portiamo la parola buona un po' dappertutto perché siamo anche un gruppo musicale. Carità vuol dire anche accettare gli altri per quello che sono" conclude.