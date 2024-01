Luciana Littizzetto interpreta Carola a "Zelig - Facciamo Cabaret" 1997

Vestito rosso, codini e mani rigorosamente nel naso. È la piccola Carola di Luciana Littizzetto, che l'attrice comica torinese ha presentato - tra gli altri - anche sul palcoscenico di "Zelig - Facciamo Cabaret" nel 1997.





Nata a Torino il 29 ottobre 1964, l'interprete ha un percorso artistico piuttosto variegato. Inizialmente, infatti, la sua strada non era legata al mondo dello spettacolo: ha insegnato musica nelle scuole medie, dopo essersi diplomata in pianoforte.

Soltanto più tardi, spinta dalla passione per il teatro, Littizzetto ha deciso di dedicarsi al mondo dell'arte, cominciando come doppiatrice e poi approdando alla recitazione. Man mano che la sua carriera decollava, ha abbandonato l'insegnamento per dedicarsi completamente al mondo dello spettacolo.