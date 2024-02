Luciana Littizzetto nei panni di Piera e la moda a "Ciro, il figlio di target" 1998

Ne ha una per tutte Piera, personaggio creato da Luciana Littizzetto: in una puntata del 1998 di "Ciro, il figlio di target" su Italia 1 la comica torinese rimbrotta la pornostar Selen sull'abbigliamento, giudicato "pericoloso" per il mondo della televisione. Poi la piccola ma spinosa Piera se la prende con l'ospite della puntata Natasha Stefanenko e non sembra per nulla intimorita dalla differenza di altezza tra le due. Sul finale arriva la conduttrice Gaia de Laurentiis che si scusa con la Stefanenko spiegando che Piera è solita "molestare" tutti gli ospiti che arrivano in studio.

Spin off del programma cult di Canale 5 "Target", anch'esso condotto dalla De Laurentiis, l'aggiunta nel titolo di "Ciro" fa riferimento al celebre scherzo telefonico del 1990 a Sandra Milo quando l'attrice, morta a 90 anni lo scorso 29 gennaio, abbandonò lo studio convinta che il figlio Ciro De Lollis fosse rimasto coinvolto in un grave incidente. In onda per più stagioni fino al 2004, lo show si caratterizza per uno stile irriverente e nel cast annovera, oltre a Littizzetto e Selen, anche Enrico Bertolino e il gruppo comico genovese dei Cavalli Marci. Rivediamo la gag sull'abbigliamento di Luciana Littizzetto nei panni di Piera in una puntata di "Ciro, il figlio di Target" nel 1998.