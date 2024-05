Lucia Ocone compie 50 anni, rivediamola a "Non è la Rai" 1993

Buon compleanno Lucia Ocone! In occasione della festa della comica che il tre maggio spegne 50 candeline, vogliamo rivederla a "Non è la Rai" quando nel 1993 era stata invitata sul palco da Sabrina Impacciatore. Accolta a suon di "Tanti auguri a te", Lucia ai tempi festeggiava i suoi 19 anni con l'imitazione, a grande richiesta, della Marchesini versione casalinga.

"Come sapete, ho sempre più sentito il bisogno di occuparmi della casa, e lava e stendi e stira, prepara la merenda per la figlia da mandare a scuola, prepara la cena per il marito che è pendolare e non glie la faccio più! Mio marito come una coniglia mi tratta" diceva in modo ironico la giovane Lucia Ocone sul palco dello show ideato da Boncompagni.