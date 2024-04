Auguri Luca Laurenti, ecco alcuni dei momenti migliori insieme a Paolo Bonolis 

Buon compleanno Luca Laurenti. Nato a Roma il 29 aprile 1963 il cantante compie oggi 61 anni. A metà degli anni ottanta inizia la collaborazione con Paolo Bonolis con il quale Laurenti instaura un'amicizia che va oltre il semplice legame professionale. L'artista ha lavorato per anni in radio e nel 1991 arriva il primo successo televisivo, in coppia con Bonolis, nel game show "Urka!" su Italia 1. Il sodalizio artistico si afferma presto in trasmissioni di successo da "Tira & Molla" a "Chi ha incastrato Peter Pan?" fino alla condizione di quattro edizioni di "Striscia la Notizia".

Nel 1998 la coppia Bonolis-Laurenti debutta alla conduzione di "Ciao Darwin", show di Canale 5 che per 9 edizioni ha fatto gareggiare tra loro "categorie umane antitetiche". A Laurenti spettava il compito tra l'altro di scortare i concorrenti, selezionati da Madre Natura, nel gioco "A spasso nel tempo", teatro di innumerevoli situazioni esilaranti. Luca Laurenti affianca il conduttore anche in "Avanti un altro", quiz preserale di Canale 5 in onda dal 2011. Ecco un "medley" tratto da un'intervista di Bonolis a "Verissimo" che ripropone i momenti più divertenti.