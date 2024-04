Lorenzo Flaherty e la sposa in fuga a "Scherzi a Parte" 1994

"Sì, lo voglio..o forse no", in una puntata del 1994 di "Scherzi a Parte" l'attore Lorenzo Flahery si trova a gestire la disperazione di una sposa appena scappata dall'altare. L'auto su cui il vip italo-irlandese viaggia insieme all'agente Lele Mora si ferma per una sosta davanti a una chiesa e lui rimane da solo. Dopo pochi minuti, una ragazza bussa insistentemente al finestrino e chiede a Flaherty di farla entrare nell'abitacolo. L'attore, in difficoltà, cerca in tutti i modo di tranquillizzarla fino a quando subentrano i genitori di lei, lo sposo e il prete che "assalgono" la macchina.

Oltre a Flaherty in quella stessa puntata dello show condotto da Teo Teocoli, Massimo Boldi e Pamela Prati, furono diversi i vip che caddero vittima delle burle orchestrate da Marco Balestri insieme agli altri autori: tra loro Dino Meneghin, Cesara Buonamici, Aldo Biscardi e Michele Placido, quest'ultimo alle prese con una diretta televisiva a sua insaputa. Rivediamo l'attore Lorenzo Flaherty vittima di "Scherzi a parte" nell'edizione 1994.