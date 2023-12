Lorella Cuccarini balla sulle note di Barry White a "Bellezze sulla neve" 1991

Nella coreografia la co conduttrice dello show di Canale 5 canta il brano "What Am I Gonna Do With You"

Tra le coppie di conduttori più popolari di inizio anni Novanta, Lorella Cuccarini e Marco Columbro inauguravano nel 1991 "Bellezze sulla neve", varietà di Canale 5. Per la giovane artista era l'occasione di mostrare ancora una volta il suo talento, come dimostrato con la coreografia di "What Am I Gonna Do With You", brano pubblicato da Barry White nel 1975. In onda da Madonna di Campiglio, in provincia di Trento, allo show partecipavano concorrenti provenienti dalle località sciistiche più famose di Italia, Francia e Spagna e si basava su giochi alla presenza di 12 bellezze, chiamate "scioline". Lorella Cuccarini cantava poi la sigla d'apertura col brano "Ascolta il cuore".

Nella prima stagione del 1991, il successo della versione invernale del programma "Bellezze al bagno" fu tale che allo show fu assegnato il Telegatto per la categoria "Miglior trasmissione di giochi tv". Per la coppia Cuccarini-Columbro era l'inizio di un lungo sodalizio artistico che li vedrà insieme in altri programmi di successo come "Paperissima", "Buona Domenica" e nella maratona solidale di "Trenta ore per la vita". Rivediamo la coreografia di Lorella Cuccarini sulle note di "What Am I Gonna Do With You" di Barry White a "Bellezze sulla neve" nel 1991.