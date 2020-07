Lino Banfi compie 84 anni: rivediamolo in versione cantante a "Buon Compleanno Canale 5"

Era il 1985 quando Lino Banfi si esibiva nella particolare veste di cantante nel corso di "Buon compleanno Canale 5". Banfi per l'occasione aveva deciso di interpretare una serenata napoletana per festeggiare il compleanno della rete ammiraglia di Mediaset.



L'attore e comico pugliese, nato ad Andria il 9 luglio del 1936, spegne oggi 84 candeline. Lino Banfi, che per anni è stato il nonno di tutta Italia interpretando Libero Martini nella fiction "Un medico in famiglia", lo scorso inverno è stato nominato, come rappresentante del governo, membro della commissione dell'Unesco. Un impegno istituzionale che è continuato anche durante l'emergenza coronavirus: a lui è stato affidato dal governo il compito di girare il video per sensibilizzare i cittadini all'uso della mascherina.