Auguri a Lillo Petrolo, eccolo a "Zelig - Facciamo Cabaret" nel 1997

All'epoca, Lillo & Greg erano collaboratori di una casa editrice per ragazzi: l'idea di formare una band di canzoni parodistiche viene a Greg e al coordinatore Paolo Di Orazio, nel frattempo l'editore Francesco Coniglio unisce ai due Lillo, anche lui fumettista, affidando loro il compito di gettare le basi per un progetto a fumetti demenziali. Il progetto però si spegne subito a causa della chiusa della casa editrice. Tuttavia, il lavoro fatto fino in quel momento viene trasposto in musica, dando vita ai primi brani del gruppo. Il loro esordio avviene il 25 febbraio 1992 al Classico Village di Roma, in occasione del festival di musica demenziale Ugola d'oro, vincendo sia il premio della critica sia quello del pubblico.