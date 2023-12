Lillo & Greg ai tempi della band "Latte e i suoi derivati" a "Zelig Facciamo Cabaret" 1997

Vi ricordate Lillo & Greg a "Zelig Facciamo Cabaret"? Era il 1997 quando il duo con la loro band canta "Occhi di luna" sul palco dello show. Dopo la chiusura della casa editrice per il quale lavoravano come autori di fumetti comici, il duo decise di creare un gruppo musicale improntato sull'umorismo: Latte & i Suoi Derivati.

L'esibizione, che risale dunque agli inizi della loro carriera, fu solo la prima di una lunga serie che li porta in breve tempo a lavorare assiduamente per il piccolo schermo, prima per "Le Iene" poi per "Telenauta '69", un omaggio in bianco e nero alla TV degli anni sessanta. Il duo si avvicina alla radio e negli anni mantiene collaborazioni con teatro e cinema. Nel 2011 Lillo e Greg partecipano al Festival di Sanremo insieme a Max Pezzali in versione crooners, reinterpretando il brano in concorso "Il mio secondo tempo".