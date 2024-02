L'esame di maturità di Leonardo Manera a Zelig Circus 2004

Vi ricordate di Leonardo Manera "sotto ipnosi"? Nella stagione 2004 di "Zelig Circus" il celebre comico era protagonista di divertenti sketch in cui, sotto ipnosi per l'appunto, ripercorreva con l'aiuto Claudio Bisio alcuni eventi traumatici della propria vita.

Nel video in alto, in particolare, l'artista rivive il suo esame della maturità: "Sono inquieto, temo di arrivare in ritardo perché per strada c'è un ingorgo. Formiamo una colonna di smog così alta che l'ozono, quando la vede, si buca da solo".

Poi, però, fortunatamente Manera riesce ad arrivare a scuola: "I professori mi chiedono di tutto, l'aula diventa un commissariato di polizia, mi dicono 'parla se ci tieni alla salute'. Io, dopo cinque minuti non ho detto una parola, dopo dieci minuti non ho detto una parola, dopo un quarto d'ora mi telefona un padrino di Cosa Nostra per farmi picciotto onorario".