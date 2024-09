La vita in ospedale di Leonardo Manera a Zelig Off - In tour 2007

Nel 2007 Leonardo Manera fu tra i comici che presero parte al tour estivo di "Zelig Off", nato con l'obiettivo di esibirsi in diverse piazze d'Italia. A Sorrento, l'attore e comico classe 1967, si esibì con un monologo basato sull'esperienza ospedaliera vissuta in prima persona a causa di un infortunio subito giocando a calcio.

"A maggio dell'anno scorso ho avuto un'esperienza particolare, mi sono rotto quattro costole giocando a pallone - era l'esordio del suo racconto - Quando ci si rompe un altro osso si viene ingessati, mentre quando ci si rompe le costole si può solo aspettare. Anche Adamo ha fatto così: ha rotto una costola e ha aspettato, il giorno dopo si è trovato una donna. Io di costole ne ho rotte quattro e ho aspettato per un mese senza risultati".