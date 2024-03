L'esordio del cinema polacco di Leonardo Manera e Claudia Penoni a "Zelig" 2007

Era il 2007 quando Leonardo Manera e Claudia Penoni calcavano per la prima volta il palco di "Zelig" nei panni di Petrektek e Kripstak, dando vita al riuscitissimo numero del cinema polacco.

"Oggi sono in vena di fare baldoria, è il nostro anniversario ", iniziava lui, con un tono glaciale. "Ricordi come ci siamo conosciuti? Eravamo in quel villaggio turistico in Bielorussia".

"Sì, faceva molto freddo. Eppure, stando accanto a te, sentivo tutto il calore necessario", rispondeva lei, scoprendo in quel momento che il compagno non stava bene. "Deliravo, per questo dicevo di amarti, perché avevo una febbre da cavallo", specificava Petrektek, dando spazio a Kripstak e alla sua battuta di spirito ("Purtroppo, del cavallo, avevi solo la febbre").