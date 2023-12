La bellezza secondo Lella Costa a "Zelig Facciamo Cabaret" 1997

Vi ricordate Lella Costa a "Zelig Facciamo Cabaret"? Era il 1997 quando l'attrice presentava sul palco il suo monologo sulla bellezza. "Uno degli argomenti su cui mi è capitato di riflettere è il concetto di bellezza e di bruttezza di cui non si parla mai, - esordisce - Abbiamo firmato una specie di patto di omertà per cui facciamo finta che non conti".

"Se se ne parla è solo per negarne l'importanza con frasi tipo: la bellezza non esiste e non conta, oppure: la bellezza oggi è un handicap" prosegue Lella Costa. "Mi fa ridere questa cosa perché non è vero, la bellezza oggi è un valore assoluto. C'è chi vive per la bellezza, per circondarsi di persone belle ed essere altrettanto, anche se amori, fidanzati li si ha comunque. Forse per una volta nella vita, sarebbe bello essere bella e basta, da non dover fare nient'altro ma stare lì e sfolgorare" conclude l'attrice in maniera ironica.