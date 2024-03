Il corso d'inglese de La Ricotta a Zelig Off 2008

"Metodo full immersion, ripeti ripeti ripeti. Ogni cosa che fa e dice il professore la ripeti uguale uguale così ci entra in testa e impariamo subito. Lui è madre lingua" chiacchierano i due allievi in attesa del loro professore di inglese. "Good morning students!" dice entrando il professore mentre i due studenti si apprestano a ripetere.

Leggi Anche Auguri Bobby Solo: ecco un medley dei suoi successi

"No - dice l'insegnante - I am a teacher, you are a students! Where do you live?" "No grazie, siamo venuti già cenati" risponde un allievo mentre chiede al compagno se vuole due olive, tanto, rincara, "lui mangia tutto". Scoraggiato il professore prova a ripetere la domanda senza ottenere risposta. La lezione prosegue con la lettura dei numeri in inglese e la ripetizione continua degli allievi ormai presi dal metodo "full immersion".