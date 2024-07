La febbre del sabato sera a "Zelig" 2012

Nel momento dei ringraziamenti a raggiungere sul palco i due conduttori, Claudio Bisio e Paola Cortellesi, sono tutti i comici di Zelig che per l'occasione si scatenano a ritmo sulle note dei brani del musical. Il programma è tornato in onda con la ventunesima edizione a dicembre 2023 per tre puntate seguite da una puntata speciale ancora con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.