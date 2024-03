I La Bouche cantano "Sweet Dreams" al "Festivalbar" 1994

Chi ricorda i La Bouche scatenarsi sulle note di "Sweet Dreams"? Esattamente trent'anni fa, il 12 marzo 1994, veniva pubblicato il singolo diventato tra le dance hit più iconiche degli anni novanta. Pochi mesi dopo, il duo tedesco formato in origine da Melanie Thornton e Lane McCray portava il brano in gara al "Festivalbar", la storica kermesse musicale estiva di Italia 1 condotta quell'anno da Amadeus insieme a Federica Panicucci. Nonostante a trionfare nelle varie categorie furono Umberto Tozzi, Miguel Bosè e Laura Pausini per i La Bouche la partecipazione alla manifestazione itinerante segnò la consacrazione ufficiale presso il pubblico italiano.

Nel 2000 si consumò la rottura tra McCray e la Thornton che decise di proseguire la carriera pubblicando un album come solista. Dopo poco più di un anno tuttavia, il 24 novembre 2001 la cantante statunitense morì in un incidente aereo sulla tratta Berlino-Zurigo. Rivediamo l'esibizione dei La Bouche sul palco di "Festivalbar" nel 1994.