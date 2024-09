Kledi Kadiu ospite di Zelig Off 2005

Ricordate la partecipazione straordinaria di Kledi Kadiu a Zelig Off 2005? Il ballerino, già celebre in quel periodo per aver preso parte a programmi come "Buona Domenica", "C'è posta per te" e soprattutto "Amici di Maria De Filippi", salì sul palco della trasmissione comica con la sua "manager", l'irriverente Leonarda.