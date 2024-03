Katia & Valeria concorrenti di Miss Italia a Zelig Circus 2006

Era il 2006 quando Katia Follesa e Valeria Graci conquistavano il palco di "Zelig". Nel corso dello show di Canale 5 il duo di comiche era solito esibirsi in due siparietti divertentissimi: il primo, in cui facevano la parodia al salotto di "Uomini e Donne" con Claudio Bisio nei panni del tronista Claudiano; il secondo, quello di questo video, in cui interpretavano le classiche candidate alla corona di Miss Italia.



"Buonasera a tutti, mi chiamo Valeria ho 24 anni ma vado per i 29 - esordisce sul palco una svampita Valeria Graci nel suo personaggio -. Vengo da Varese, ma siccome c'era traffico ho deviato per Bologna così ho trovato anche mia zia. Sono alta un metro e cinquanta con il balsamo". "Buonsera, mi chiamo Katia ho 18 anni... beh, 18 ce li ho, poi ne ho anche degli altri - le fa eco Follesa -. Vengo da Brescia, in provincia di Bergamo".