Jovanotti ospite a Zelig Circus 2006 con Albertino, alias Marco Ranzani

Tra le tante celebrità che nel corso degli anni si sono prestati agli sketch di Zelig c'è anche Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Il cantautore, nato il 27 settembre 1966 a Roma, prese parte a una puntata di "Zelig Circus" nel marzo 2006, fresco del successo riscontrato l'anno precedente con l'album "Buon Sangue" - contenente brani di successo come "(Tanto)³" e "Mi fido di te" - per poi tornare nel 2008 accanto a Vanessa Incontrada e Claudio Bisio per esibirsi con il singolo "A te".