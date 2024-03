Il duetto di Jovanotti e Vanessa Incontrada a "Zelig" 2008

Ospite di "Zelig" su Canale 5 nel 2008 Jovanotti si esibiva con "A te", tra i brani più di successo di quell'anno e dell'intero repertorio del rapper romano, nome d'arte di Lorenzo Cherubini. Insieme i due conduttori Claudio Bisio e Vanessa Incontrada che omaggiano il testo con un accompagnamento: Bisio col pianoforte, Incontrada con la voce. Alla loro performance è seguita quella del comico Checco Zalone che ha reinterpretato in chiave comica la canzone trasformandola, con il titolo "Se solo lo sapessi sussulterei", in una risposta della figlia al cantante.

Secondo estratto dal suo dodicesimo album "Safari", il singolo ha raggiunto il primo posto in classifica in Italia dove è rimasto per otto settimane consecutive. Rivediamo Jovanotti e Vanessa Incontrada cantare a "Zelig" 2008.