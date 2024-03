Auguri Jon Bon Jovi, la sua esibizione a "Festivalbar" 1997

Buon compleanno a Jon Bon Jovi, che il due marzo compie 62 anni. Nel suo giorno, lo festeggiamo riproponendo la sua iconica ospitata al "Festivalbar" del 1997, quando - davanti a una piazza gremita - si esibì con il brano "Midnight in Chelsea", contenuto nel suo secondo album da solista "Destination Anywhere".

Nato nel 1962 a Perth Amboy, New Jersey, è principalmente noto per essere il leader e il fondatore della rock band Bon Jovi, con cui ha inciso brani senza tempo: da "Always" a "Livin' on a Prayer", passando per "You Give Love a Bad Name" e "It's My Life".

Nel corso della sua carriera, il musicista ha venduto oltre 130 milioni di dischi in tutto il mondo e ha ottenuto numerosi premi, inclusi Grammy Awards, American Music Awards e MTV Video Music Awards.