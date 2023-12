Auguri Ivana Spagna, rivediamola a "Superclassifica show" 1989

L'artista, che oggi compie 69 anni, si esibiva con il brano "This generation" tratto dall'album "You Are My Energy"

Buon compleanno Ivana Spagna. Nata a Valeggio sul Mincio (Verona), la cantautrice festeggia oggi 69 anni. Il suo esordio musicale risale alla fine degli anni Sessanta con la partecipazione alla quarta edizione del concorso canoro "Girogarda". Dopo anni di gavetta la consacrazione internazionale arriva nel 1986 quando con il nome d'arte Spagna auto produce due canzoni dance in inglese tra cui "Easy lady". Nel 1989 l'artista veneta si esibiva a "Superclassifica show", programma di musicale di Canale 5 condotto da Maurizio Seymandi, con "This is generation" singolo tratto dall'album "You are my energy". Pubblicata l'anno precedente e dedicata al padre recentemente scomparso, la seconda raccolta in studio ha confermato il suo successo nella "Top 5" europea.

Per Ivana Spagna l'album "Your are my energy", contenente tutti testi in lingua inglese, ha segnato inoltre l'avvio della sperimentazione etnica e l'approccio ai temi sociali. Il brano "March 10,1959" rievoca la presa del Tibet da parte della Cina di Mao Zedong e il conseguente assoggettamento della cultura buddhista da parte del comunismo. Del 1989 risale anche la partecipazione al Festival di Sanremo come ospite internazionale. Rivediamo l'esibizione di Ivana Spagna col brano "This generation" sul palco di "Superclassifica show".