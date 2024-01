Auguri Iva Zanicchi, ecco il suo esordio a "La ruota della Fortuna"

Buon compleanno! In occasione della sua festa vogliamo ricordare l'esordio della conduttrice a "La ruota della Fortuna", quando nel 1988 apriva il programma con un "apriti sesamo". Nata a Ligonchio, provincia di Reggio Emilia, la "senatrice" della musica italiana compie. Tra le più celebrate cantanti della nostra musica, partecipa al primo Festival di Sanremo con la canzone "I tuoi anni più belli". Alla seconda partecipazione, nel 1967, conquista la sua prima vittoria al con il brano "Non pensare a me" presentato in coppia con Claudio Villa.

A metà degli anni '80 Iva Zanicchi fa il suo esordio in tv come conduttrice del programma "Facciamo un affare" su Canale 5. Dal 1987, e fino al 2000, è la presentatrice del fortunato e longevo show "Ok, il prezzo è giusto!". Nel 1999 si candida per il partito di Forza Italia alle elezioni europee. Non eletta, riesce a entrare in parlamento nel maggio 2008, subentrando a Mario Mantovani.