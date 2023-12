Auguri Irene Grandi, rivediamola a "Le Iene" nel 2002 con Syria

Buon compleanno Irene Grandi! In occasione della sua festa, vogliamo rivedere la cantautrice di Firenze nell'intervista doppia, insieme a Syria, a "Le Iene" nel 2002. Solo un anno prima, 2001, la cantante pubblicava il greatest hits "Irek", che fa il punto sulla prima parte della sua carriera, guardando avanti con i due inediti "Per fare l'amore" e "Sconvolto così".

Il quinto album "Prima di partire", arriva l'anno dopo e viene portato in tour durante l'estate, debuttando allo stadio San Siro di Milano, di nuovo ospite speciale di Vasco Rossi con la quale collabora, e in testa all'airplay radiofonico per oltre un mese. Nel 2004 Irene Grandi conduce il Festivalbar e conferma la sua vena rock maturata in anni di concerti con il sesto album: "Indelebile" di cui "Lasciala andare" è il singolo che viene presentato dal vivo al concerto del Primo Maggio.