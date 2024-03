Nel 1995 oggi usciva "Bum Bum" di Irene Grandi: l'esibizione a Festivalbar

Vi ricordate Irene Grandi cantare "Bum Bum" a Festivalbar? Nel 1995 usciva il terzo singolo della cantante fiorentina, scritto da Telonio e Eric Buffat per il suo secondo album "In vacanza da una vita". Il brano fu l'unico dell'intero album a essere venduto sia in Italia che all'estero.

Famosa grazie alle canzoni "Fuori" e "T.V.B.", Irene Grandi nella sua carriera ha collaborato con molti artisti del panorama musicale nazionale: Jovanotti, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Pino Daniele e Vasco Rossi solo per citarne alcuni. Per Tiziano Ferro nel 2011 la cantante toscana ha scritto un brano contenuto nell'album "L'amore è una cosa semplice".