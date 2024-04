I Fichi d'India sono due signore in ospedale a "Zelig - Facciamo Cabaret" 1997

Ve li ricordate I Fichi d'India a "Zelig - Facciamo Cabaret?". Nel 1997 il duo comico, formato da Bruno Arena e Max Cavallari, vestiva i panni di due signore in ospedale. Ad annunciarli sul palco il conduttore della trasmissione Claudio Bisio. Il loro esordio nella trasmissione televisiva di Mediaset avviene nello stesso anno.

Fin dalla loro nascita artistica nel 1988 sulle spiagge di Palinuro, i due cabarettisti hanno proposto la loro comicità dal teatro alla televisione al cinema, con la partecipazione ai "cinepanettoni" firmati da Massimo Boldi e Cristian De Sica. Nel 2002 Max Cavallari e Bruno Arena vestono i panni rispettivamente del Gatto e della Volpe nel film di Roberto Benigni "Pinocchio", basato sull'omonimo capolavoro di Carlo Collodi. Sul piccolo schermo, I Fichi d'India sono stati per anni nel cast di Zelig e fu grazie a questa esperienza che divennero famosi in tutt'Italia.

Il 17 gennaio 2013, proprio durante la registrazione di una puntata dello show comico di Italia 1 "Zelig", Bruno Arena viene colto da un'improvvisa emorragia cerebrale, dovuta alla rottura di un aneurisma. Per il duo sarà la fine forzata del sodalizio artistico ma non dell'amicizia che vedrà Max Cavallari al fianco di Bruno nella lunga lotta contro la malattia fino alla sua morte, nel 2022. Pochi mesi prima una foto sui social network aveva mostrato Bruno Arena in compagnia dell’amico fraterno Max Cavallari in giro per la città di Milano: "Buonasera a tutti! Buon sabato sera! Un abbraccio fico a tutti!", aveva scritto Max su Facebook. Nella foto i due erano in giro per una passeggiata estiva, Bruno Arena su una sedia a rotelle.