L'ossessione di Henry Zaffa per La Gazzetta dello Sport a "Zelig Off" 2005

È uno sketch tutto da ridere quello che Henry Zaffa presenta a "Zelig Off" 2005, dove passa in rassegna diversi titoli tratti da La Gazzetta dello Sport che sembrano presentare un doppio senso non troppo velato.

"Apritela questa Gazzetta dello Sport, che è il quotidiano più porno che ci sia in Italia", esordiva il comico milanese sul palco dello storico programma, condotto in quella stagione da Giorgia Surina e Raul Cremona.