Gli Hanson cantano "MMMBop" a "Festivalbar" 1997

Ve li ricordate gli Hanson ospiti del "Festivalbar"? Era l'estate 1997 e da poche settimane era uscito "MMMBop", primo singolo della band statunitense tratto dall'album d'esordio "Middle of Nowhere". Dalla storica piazza Sordello di Mantova Amadeus e Alessia Marcuzzi, al timone quell'anno della kermesse musicale di Italia 1 insieme a Simona Ventura, Natalia Estrada ed Elenoire Casalegno, introducevano i tre fratelli originari di Tulsa (Oklahoma): nonostante la giovane età Isaac, Taylor e Zac Hanson impiegano poco tempo per conquistare il pubblico italiano.

L'edizione 1997 di "Festivalbar" vide trionfare alla fine Pino Daniele con il brano "Che male c'è" ma per gli Hanson fu l'occasione per far conoscere al pubblico italiano il singolo "MMMBop" che in diversi paesi raggiunse il primo posto in classifica. La band vinse quell'anno gli European Music Awards di Rotterdam, in Olanda, nelle categorie "migliore canzone" e "miglior rivelazione". Rivediamo l'esibizione degli Hanson a Mantova per il "Festivalbar" '97.