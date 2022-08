Gli Oro cantano "Amici" a "Non è la Rai"

Gli

O.R.O.

Alfredo Golino alla batteria, Cesare Chiodo al basso e Mario Manzani alla chitarra

Onde Radio Ovest

sono stati unaband degli anni '90 costituita da. Conosciuti per essere anche il fulcro del complesso che accompagnava Marco Masini, il loro nome è composto dall'acronimo che sta a indicare le parole

Nel 1993 al trio venne l'idea di preparare un proprio repertorio e di cantarlo e alla band si aggiunsero

Valerio Zelli alla voce

Mauro Mengali alla voce e alle tastiere

Il quintetto degli O.R.O. realizzò l'album di debutto "Vivo per...", pubblicato nel gennaio 1995,

con cui riscosse un enorme successo sia a livello nazionale che internazionale, anche grazie all'interpretazione riproposta in seguito dalla coppia formata da Andrea Bocelli e Giorgia. In questa occasione li rivediamo proprio nel 1995 quando a "Non è la Rai", si esibirono con il singolo "Amici".