Gli Articolo 31 dal vivo con "Così e cosà" a "Festivalbar" 1997

Gli Articolo 31, composti da J-Ax e DJ Jad, infiammarono la piazza di Mantova cantando il singolo "Così e cosà" a "Festivalbar" condotto nel 1997 da Amadeus e Alessia Marcuzzi. Formatosi a Milano sette anni prima, il duo si è affermato come uno dei gruppi più popolari nel genere rap a cavallo tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila. Zuccotto, piercing, maglie larghe e occhiali da sole, parole a raffica e interazione col pubblico dal palco: i due rapper conquistarono il pubblico, per lo più giovanissimi, sdoganando il genere nato negli Stati Uniti anche in Italia.

Tra i successi di Articolo 31 - sciolti ufficialmente nel 2006 - non si possono dimenticare brani come "Spirale Ovale" , "Volume" e "Domani Smetto", tratto dall'omonimo album e "Italiano Medio" del 2003. Ma già a fine anni Novanta, gli Articolo pubblicarono singoli che hanno raccontato Milano e il contesto underground in chiave ironica e innovativa. Rivediamo nel video l'esibizione di un giovanissimo J-Ax e DJ Jad sul palco di "Festivalbar".