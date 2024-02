Auguri Giuseppe Giacobazzi, eccolo nel suo esordio a "Zelig Off" 2005

Buon compleanno Giuseppe Giacobazzi. Nato ad Alfonsine (Ravenna) il 19 febbraio 1963 il comico romagnolo compie oggi 61 anni. Nel 2005 Giacobazzi, nome d'arte di Andrea Giuseppe Sasdelli, debuttava a "Zelig Off", lo show condotto da Raul Cremona e Giorgia Surina in onda in seconda serata su Canale 5. Il suo esordio tuttavia risale già a metà anni ottanta quando in una radio locale di Conselice fa conoscere il suo primo personaggio: il signor Giuseppe, contadino romagnolo semi-analfabeta che si diletta a comporre poesie. Nel 2006 il successo di pubblico porterà Giacobazzi a entrare nel cast di "Zelig Circus", condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Presente in varie edizioni dello show basato sul cabaret, nel 2021 Giacobazzi si è unito nuovamente al team di "Zelig". Per la sua terra duramente colpita dall'alluvione del maggio 2023, il comico ha fatto parte della squadra "Golden Team per la Romagna" nella Partita del cuore contro la "Nazionale Cantanti", evento a scopo benefico trasmesso su Italia 1. Rivediamo l'esordio di Giuseppe Giacobazzi sul palco di "Zelig Off" nel 2005.