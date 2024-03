Giuseppe Giacobazzi e le differenze tra i sessi a "Zelig" 2008

Tra i cabarettisti che componevano il cast di "Zelig" chi ricorda Giuseppe Giacobazzi? Nell'edizione 2008 il comico originario di Alfonsine (Ravenna) si cimentava in un confronto a tutto a campo tra i due sessi. "Dopo tanti anni è giunto il momento di ammettere che la donna è nettamente superiore all'uomo", scandisce Giacobazzi che si concentra poi sulle differenze tra la "semplicità" del cervello maschile e la "complessità" di quello femminile. "Eppure nonostante queste grandi differenze ci sposiamo e ho un brivido che mi percorre la schiena perché per l'uomo sposarsi non è un bisogno primario, nel suo mini disc non è compreso", scherza il comico.

Noto per le sue esibizioni dallo spiccato accento romagnolo, Giacobazzi, il cui vero nome è Andrea Giuseppe Sasdelli, ha debuttato nell'edizione 2005 di "Zelig Off" con la recita di poesie surreali. Un anno più tardi si è unito al cast del programma in prima serata su Canale 5 condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada rimanendo per diverse edizioni fino al 2012, ritornando poi nel 2021. Rivediamo Giuseppe Giacobazzi sul palco di "Zelig" nel 2008.