L'infanzia di Giuseppe Giacobazzi a "Zelig" 2011

Dopo aver partecipato a varie edizioni della trasmissione, Giacobazzi è stato protagonista anche al cinema e in tv, ma soprattutto in teatro dove ha portato i suoi spettacoli in giro per l'Italia. Giacobazzi si è unito nuovamente al team di "Zelig" nel 2021, quando il programma è tornato in tv con una nuova edizione in diretta dal Teatro Arcimboldi di Milano. Giacobazzi è stato di recente protagonista anche nel sociale: per la sua terra duramente colpita dall'alluvione del maggio 2023, il comico ha fatto parte della squadra "Golden Team per la Romagna" nella Partita del cuore contro la "Nazionale Cantanti", evento a scopo benefico trasmesso su Italia 1.