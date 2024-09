Giuseppe Giacobazzi e l'anniversario di matrimonio a Zelig Off 2007

"Sono sempre grato quando mi invitano qui, specialmente in questa occasione perché oggi è il mio decimo anniversario di matrimonio e sono contento di viverlo lontano da casa". Con queste parole Giuseppe Giacobazzi apriva il monologo presentato sul palco di "Zelig Off" nel 2007.

Quindi, il comico romagnolo proseguiva: "In dieci anni impari a vivere con tua moglie, impari che le donne sono sempre avanti rispetto a noi uomini perché loro hanno un sesto senso, devono averne anche sei o sette".