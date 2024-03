Giovanni Vernia è dj a "Zelig" 2010

Capelli pieni di gel, canottiera aderente nera e - soprattutto - pantaloni con le macchie delle mucche. Così Giovanni Vernia si presentava sul palcoscenico di "Zelig" per interpretare il dj Jhonny Groove.

Leggi Anche Federica Pellegrini a "Zelig" 2008 dopo i successi olimpici

Leggi Anche La Divina Commedia di Maurizio Lastrico a "Zelig" 2010

Nel video in alto, in particolare, datato 2010, l'uomo raccontava a Claudio Bisio di una sua serata all'Apollo: "Stavo mettendo i dischi per una festa di compleanno. A un certo punto, mi punta una tipa spettacolo, e per fare il figo ho subito messo un pezzo che spacca. Poi, alla fine della serata, arriva la festeggiata e spegne tutte le candeline, 52".

"Ammazza che tardona", commenta Claudio Bisio, stupito dell'età della donna. "No, no, è arrivata puntuale", ribatte subito Vernia/Groove, tra le risate del pubblico.